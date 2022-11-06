أعلن اتحاد أطباء الأسر بألمانيا أن الأطباء يرصدون حاليا تراجعا في الاهتمام بتلقي تطعيمات ضد فيروس كورونا.

وقال رئيس الاتحاد ماركوس باير لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في عددها : "التطعيم هو سلاحنا الأقوى في مكافحة أية مسارات مرضية سيئة. إنه لأمر مؤسف أن حملة التطعيم راكدة في الوقت الحالي".

وأضاف أن هناك تراجعا في عدد الاستفسارات التي يتلقاها الأطباء من مريضات ومرضى عن التطعيمات وعن التوصيات الخاصة باللجنة الدائمة للتطعيمات.

وبحسب وزارة الصحة الألمانية، تلقي إجمالي 8ر64 مليون شخص تطعيما واحدا على الأقل في ألمانيا، وتلقي 3ر10 مليون شخص جرعية تعزيزية من التطعيم.

وتوصي اللجنة الدائمة للتطعيمات بتلقي جرعة تعزيزية ثانية حاليا، لاسيما للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما والأشخاص الذين يعانون من أمراض.