أحمد مغربي

كشفت مصادر نفطية مسؤولة لـ «الأنباء» عن أن مؤسسة البترول الكويتية أصدرت قرارات بتعيين قياديين في القطاع النفطي، وتضمنت القرارات تعيين كل من:

1 ـ أحمد العيدان رئيسا تنفيذيا لنفط الكويت.

2 ـ وضحة الخطيب رئيسا تنفيذيا للبترول الوطنية.

3 ـ الشيخ خالد الصباح رئيسا تنفيذيا لشركة ناقلات النفط ومسؤولا عن قطاع التسويق العالمي.

4 ـ بدر العطار عضوا منتدبا للتخطيط والمالية.

5 ـ هشام الرفاعي عضوا منتدبا للشؤون الإدارية.

6 ـ وليد البدر رئيسا تنفيذيا لشركة كيبيك.

7 ـ نادية الحجي رئيسا تنفيذيا لشركة صناعة الكيماويات البترولية.

8 ـ محمد الحيمر رئيسا تنفيذيا لـ «كوفبيك».

9 ـ خالد العتيبي رئيسا تنفيذيا لشركة نفط الخليج.