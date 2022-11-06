أحمد مغربي
كشفت مصادر نفطية مسؤولة لـ «الأنباء» عن أن مؤسسة البترول الكويتية أصدرت قرارات بتعيين قياديين في القطاع النفطي، وتضمنت القرارات تعيين كل من:
1 ـ أحمد العيدان رئيسا تنفيذيا لنفط الكويت.
2 ـ وضحة الخطيب رئيسا تنفيذيا للبترول الوطنية.
3 ـ الشيخ خالد الصباح رئيسا تنفيذيا لشركة ناقلات النفط ومسؤولا عن قطاع التسويق العالمي.
4 ـ بدر العطار عضوا منتدبا للتخطيط والمالية.
5 ـ هشام الرفاعي عضوا منتدبا للشؤون الإدارية.
6 ـ وليد البدر رئيسا تنفيذيا لشركة كيبيك.
7 ـ نادية الحجي رئيسا تنفيذيا لشركة صناعة الكيماويات البترولية.
8 ـ محمد الحيمر رئيسا تنفيذيا لـ «كوفبيك».
9 ـ خالد العتيبي رئيسا تنفيذيا لشركة نفط الخليج.