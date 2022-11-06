المحرر البرلماني

قال مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب صالح عاشور إن الحكومة سحبت مشاريع الخطة الإنمائية والبديل الاستراتيجي والاستيراد والمنطقة الشمالية والوظائف القيادية والصكوك الحكومية والسحب من احتياطي الأجيال والدين العام.

وأضاف عاشور ان اللجنة اجتمعت بحضور وزيري المالية عبدالوهاب الرشيد والبلدية عبدالعزيز المعجل واعتذار وزيري التجارة مازن الناهض ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان بالإضافة إلى ممثلي ديوان الخدمة والجهاز الفني لبرنامج التخصيص والهيئة العامة للاستثمار والأمانة العامة للتخطيط والتنمية والبنك المركزي، وانتهى الاجتماع إلى طلب الحكومة سحب الخطة الانمائية ومنحتها اللجنة مهلة اسبوعين لإعادة المشاريع بعد الملاحظات التي ابداها النواب.

وأوضح عاشور أن اللجنة ناقشت مع الجهات الحكومية المشاريع بقوانين المدرجة على جدول أعمال اللجنة مثل البديل الاستراتيجي والاستيراد والمنطقة الشمالية والوظائف القيادية والصكوك الحكومية والسحب من احتياطي الأجيال والدين العام، بالإضافة إلى الخطة الانمائية، مؤكدا أنه بعد النقاش ارتأت الحكومة سحب المشاريع كافة وإعادة تقديمها مجددا مع أخذ ملاحظات النواب بعين الاعتبار، مشددا على أن اللجنة منحت الحكومة مهلة اسبوعين للاتيان بالمشاريع التي سحبت، وتعهد وزير المالية بتقديم رؤية اقتصادية شاملة قريبا.