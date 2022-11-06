احتجزت الشرطة الهولندية ما يربو على 100 شخص بعدما قام نشطاء من منظمتي "إكستنكشن ريبيليون"/ (تمرد ضد الانقراض) و"جرين بيس"/ (السلام الأخضر) بمحاصرة طائرات خاصة في مطار سخيبول بأمستردام ومنع الوصل إليها .

وذكرت وكالة "إيه إن بي" للأنباء أن بعض النشطاء كبلوا أنفسهم في طائرات، إلا أن الرحلات المخطط لها من وإلى سخيبول لم تتأثر بالاحتجاج.

وألقت الشرطة القبض على المحتجين الذين كانوا يقودون دراجات هوائية حول المطار. وأبعدت القوات الخاصة بعض النشطاء، وأصيب أحد المتظاهرين وفقا لما قاله النشطاء.

وتمكن نحو 500 ناشط من تجاوز سور في ساحة انتظار سيارات ودخلوا المطار، بينما تظاهر آخرون داخل مبنى المطار من أجل خفض عدد الرحلات من مطار سخيبول وضد الطائرات الخاصة بالتحديد.

وانضم إلى احتجاج سخيبول سكان المنطقة المتاخمة للمطار، الذين يعانون من ضوضاء الطائرات.

وذكرت منظمة السلام الأخضر أن المتظاهرين منعوا الطائرات الخاصة من الإقلاع من سخيبول. ومنع حوالي 24 ناشطا الوصول إلى طائرة عن طريق إطلاق اعتصام أسفلها.

وقالت ديوى زلوتش من منظمة السلام الأخضر في هولندا: "نطالب بعدد أقل من

رحلات الطيران والمزيد من رحلات القطارات وفرض حظر على رحلات الطيران

القصيرة غير الضرورية والطائرات الخاصة".