يشارك وفد رسمي من ديوان المحاسبة برئاسة رئيس الديوان فيصل الشايع في المؤتمر الدولي الـ 24 للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الانكوساي» في البرازيل خلال الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر الجاري.



ويضم وفد الديوان بجانب الشايع كلا من الوكيل المساعد لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني خالد العبدالغفور، ومراقب العلاقات الدولية في إدارة التدريب والعلاقات الدولية هبة العوضي، والمدقق الرئيسي بإدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاجتماعية فاطمة درويش.



وقال رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع إن الوفد الكويتي لديوان المحاسبة سيشارك في اليوم الأول بمجموعة من اجتماعات لجان رئيسية من بينها اجتماع لجنة المعايير المهنية «PSC»، واجتماع لجنة بناء القدرات «CBC»، بالإضافة إلى اجتماع لجنة تبادل المعرفة «KSC». وأضاف الشايع أن حفل افتتاح المؤتمر سيكون يوم الأربعاء 9 نوفمبر، وستتضمن جلسة الافتتاح اعتماد القواعد الإجرائية والجدولية وسيتم اختيار نائب رئيس المؤتمر كما ستتم مناقشة تقرير الأمين العام، والخطة الإستراتيجية للإنتوساي 2023-2028، بالإضافة إلى تقرير المجلة الدولية للرقابة الحكومية «IJGA»، مؤكدا ان هناك العديد من التقارير التي سيتم عرضها خلال المؤتمر مثل تقرير مدققي الإنتوساي، وتقرير لجنة الإشراف على القضايا الناشئة «SCEI»، وتقارير الامانات العامة للمنظمات الدولية.



وأشار إلى أن المؤتمر سيناقش عمل المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات في سياق الكارثة العامة، بالإضافة إلى الصوت العالمي والنتيجة العالمية والتأثير بعيد المدى، كما سيتم عقد بعض اللقاءات الثنائية بين رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع ورؤساء أجهزة الرقابة العليا، يذكر أن ديوان المحاسبة سيشارك في الركن الخاص بالمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة من خلال عرض بعض الإصدارات المهنية.



ومن المقرر ان يتم في ختام المؤتمر تقديم عدة جوائز، من بينها جائزة «يورغ كاندوش» لأفضل جهاز رقابي والتي قد سبق لديوان المحاسبة الحصول عليها في 2007، وجائزة «كيم ماكيتو» للتميز في بناء القدرات، وجائزة «إيلمار ستاتس» لأفضل مقال في مجلة «الانكوساي»، بالإضافة إلى جائزة القادة الشباب من الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة.