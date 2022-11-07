ما الجوع الأوكسجيني وما أعراضه؟



أعلن د.رومان غورينكوف، أن نقص الأوكسجين يشكل خطورة على الجسم خاصة للجهاز العصبي، فما أسبابه وعلاماته وطرق الوقاية منه. ويشير غورينكوف، إلى أن الأوكسجين، هو وقود الجسم، خاصة لخلايا الدماغ. ويمكن أن يحدث الجوع الأوكسجيني لأسباب مختلفة.



ويقول: «الجوع الأوكسجيني، يعني نقص الأوكسجين، وهذا النقص يمكن أن يحدث لأسباب مختلفة: قد تكون مرتبطة بتلف الرئة، كما في حالة الإصابة بعدوى الفيروس التاجي المستجد.

أو أمراض القلب والأوعية الدموية، وكذلك بسبب نمط الحياة الخامل وقلة النشاط البدني والمكوث فترة طويلة في مكان مغلق. كما يمكن أن يكون السبب انبعاث غازات سامة إلى الهواء الجوي مثل أول أكسيد الكربون الذي ينتج عن حرق الوقود.

وهذا الغاز يحجب الهيموغلوبين، ما يؤدي إلى تكون مركب كاربوكسي هيموغلوبين (مركب الهيموغلوبين والكربون)، كما أن فقر الدم وتلوث الهواء الجوي يمكن أن يسببان الجوع الأوكسجيني، وهناك أساب أخرى».



ويشير الأخصائي، إلى أن النسيج العصبي هو أول المتضررين من نقص الأوكسجين، لذلك يمكن أن يشير الضعف العام والنعاس وانخفاض مستوى ضغط الدم، إلى نقص الأوكسجين. ويقول: «يمكن تحديد نقص الأوكسجين من خلال مستوى تشبع الدم باستخدام مقياس التأكسج النبض.

فإذا كان محتوى الأوكسجين أعلى من 95% فهو طبيعي، ودون ذلك يشير إلى حالة مرضية. ويظهر نقص الأوكسجين في تلف النسيج العصبي، وعلى خلفية ذلك يظهر الضعف العام والصداع والدوار والنعاس وشحوب الجلد وانخفاض مستوى ضغط الدم، وهذه جميعها علامات غير محددة لنقص الأوكسجين». ويضيف: الطريقة الأساسية للوقاية من نقص الأوكسجين هي تهوية الغرفة واتباع نمط حياة نشيط.



ويقول: «الوقاية الاعتيادية، هي تهوية الغرفة ونمط حياة نشيط والنشاط البدني - المشي، والمشي السريع (الهرولة) في الشارع حيث يمكن الحصول على كمية كافية من الأوكسجين. ويضاف في الحالات المزمنة العلاج بالأوكسجين وبعض أنواع الأدوية».



المصدر: «نوفوستي»