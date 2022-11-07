في إطار نجاح التعاون المشترك بين البنك الأهلي المتحد ومركز الكويت لمكافحة السرطان، تم تكريم البنك الأهلي المتحد من قبل مركز الكويت لمكافحة السرطان، وذلك تقديرا للجهود المتميزة التي قام بها فريق المسؤولية المجتمعية من البنك بالتزامن مع شهر التوعية بسرطان الثدي الذي يحل في شهر أكتوبر من كل عام.



وفي معرض هذا التكريم، أشاد القائمون على مركز الكويت لمكافحة السرطان بالدور الإيجابي للبنك الأهلي المتحد وحرصه على إنجاح جهود التوعية بسرطان الثدي بين أكبر شريحة من السيدات في المجتمع الكويتي طوال شهر أكتوبر باعتباره شهر تكثيف إقامة الفعاليات والمؤتمرات والحملات لتشجيع السيدات على الكشف المبكر إلى جانب دعم الناجيات من سرطان الثدي.



من جانبها، اعتبرت رئيس الاتصال المؤسسي بالبنك الأهلي المتحد فاتن التميمي إن هذا التكريم للبنك من قبل مركز الكويت لمكافحة السرطان لفتة كريمة تكلل نجاح علاقات التعاون المثمرة والبناءة بين البنك والمركز بهدف المساهمة في زيادة التوعية المجتمعية حول مخاطر السرطان وكيفية الوقاية منه وأهمية الفحص المبكر في نسبة الشفاء من هذه المرض.



وأكدت التميمي أن البنك الأهلي المتحد استطاع خلال شهر أكتوبر الماضي أن يكثف جهوده للقيام بالعديد من الأنشطة المجتمعية التي أسهمت في زيادة الوعي بمخاطر السرطان، وذلك بالتعاون مع مركز الكويت لمكافحة السرطان، كما قام البنك بتسخير كل قنواته الإعلامية لنشر التوعية الصحية على أكبر نطاق في المجتمع للتوعية بأهمية الكشف المبكر في مواجهة سرطان الثدي.



وأضافت التميمي: من جهتنا، نتقدم بالشكر لمركز الكويت لمكافحة السرطان على تلبية دعوتنا للمشاركة في الندوة التي نظمها البنك في أكتوبر الماضي بهدف بناء ثقافة صحية تحفيزية لدى موظفات البنك، وتقديم التوعية لهن حول مخاطر سرطان الثدي، وأهمية الكشف المبكر في تشخيص المرض، والتي تضمنت تعريف السرطان بشكل عام، وعلامات وأعراض سرطان الثدي، وتحديد العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بهذا المرض، وسبل الوقاية كما تضمنت أهمية الفحص المبكر في التشخيص، والمساعدة على الشفاء من سرطان الثدي حال اكتشف في مراحله الأولى، والتعريف بالمواقع التي تتوافر فيها خدمة الفحص المبكر.



وأوضحت أن التعاون بين البنك الأهلي المتحد مركز الكويت لمكافحة السرطان مستمر، وسيتضمن العديد من الأنشطة المجتمعية التي سيتم إطلاقها خلال نوفمبر الجاري للتوعية بسرطان الرئة وسرطان البروستاتا والتوعوية الخاصة بمرض السكري، وغيرها من الحملات التوعوية الصحية.



وقالت التميمي: نحن فخورون بتعاوننا مع مركز الكويت لمكافحة السرطان، والذي يقوم بدور فعال في المجتمع من خلال خدمة المرضى والمراجعين بتفان، مؤكدة أن لهم كل الشكر والتقدير والاحترام نظرا لدورهم البارز في تخفيف معاناة المرضى وإنقاذ حياة الآلاف من النساء من مرضى سرطان الثدي.





