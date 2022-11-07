خديجة حمودة و«أ.ش.أ»



انطلق أمس مؤتمر الأطراف السابع والعشرون للأمم المتحدة حول المناخ (COP27) في منتجع شرم الشيخ بمصر.



وبالتزامن مع افتتاح المؤتمر أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ان مصر تتطلع لخروج مؤتمر المناخ (COP27) من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ بإجراءات ملموسة على الأرض.



وقال الرئيس السيسي، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك امس: «بكل فخر واعتزاز وتشرف بالمسؤولية، أتطلع لافتتاح فعاليات الدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بمدينة شرم الشيخ (27 Cop) الإطارية حول تغير المناخ.



وأضاف ان الدورة الحالية من قمة المناخ تأتي في توقيت حساس للغاية، يتعرض فيها عالمنا لأخطار وجودية وتحديات غير مسبوقة، تؤثر على بقاء كوكبنا ذاته وقدرتنا على المعيشة عليه.

وأكد الرئيس السيسي أن هذه الأخطار وتلك التحديات تستلزم تحركا سريعا من كافة الدول لوضع خارطة طريق للإنقاذ، تحمي العالم من تأثيرات التغيرات المناخية.



وشدد الرئيس على أن مصر تتطلع لخروج المؤتمر من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ بإجراءات ملموسة على الأرض، تبني على ما سبق، لاسيما مخرجات قمة غلاسكو واتفاق باريس.



من جهته، حذر الأمين التنفيذي لتغير المناخ بالأمم المتحدة سيمون ستيل من «التقاعس» عن الحد من الاحترار العالمي.

وقال خلال الجلسة الافتتاحية للقمة إنه لن يكون «وصيا على التقاعس» عن هدف خفض انبعاثات الاحتباس الحراري بنسبة 45% بحلول العام 2030 للحد من الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات أواخر القرن التاسع عشر.

وشدد ستيل «سنحاسب الناس»، مشيرا إلى أن «جوهر التنفيذ هو أن يبذل الجميع ما في وسعه كل يوم لمعالجة أزمة المناخ». وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، رئيس الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر، على أنه «حان الوقت للانتقال من المفاوضات والتعهدات إلى مرحلة يحظى فيها التنفيذ بالأولوية»، مشيرا إلى «أننا لا نملك ترف الاستمرار على هذا النهج».

وتشارك حوالي 190دولة في المؤتمر، بعد عام قاس شهد كوارث مرتبطة بتقلبات الطقس جعلت الحاجة ماسة إلى إجراءات ملموسة، ويلتقي 110 من قادة الدول والحكومات اليوم وغدا في قمة من شأنها إعطاء دفع لهذه المفاوضات، ويغيب عن القمة الرئيس الصيني شي جينبينغ، في حين يحضر الرئيس الأميركي جو بايدن في محطة سريعة في 11 الجاري.



وفي كلمته الافتتاحية، قال الوك شارما رئيس النسخة



الـ 26 للمؤتمر «أتفهم ما واجهه الزعماء في جميع أنحاء العالم هذا العام من أولويات مختلفة، يجب أن نكون واضحين فإن التقاعس عن العمل يمكنه فقط إرجاء كارثة المناخ»، وأضاف «كم يحتاج العالم وقادة العالم من نداءات للاستيقاظ بالفعل»، مؤكدا أن هناك إجماعا دوليا على ضرورة التعاون لمواجهة تغيرات المناخ.



وبعد كلمة شارما، تمت مراسم تسليم رئاسة المؤتمر إلى رئيس «كوب 27»، وأعقبها إلقاء بيان من جانب سامح شكري وزير الخارجية الرئيس المعين للدورة الـ 27 نبه فيه إلى ضرورة مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ، وقال إن تغير المناخ يهدد حياة البشر ولابد من تغيير نمط التنمية السائد منذ الثورة الصناعية، الذي لم يعد قابلا للاستمرار لأن ذلك سيؤدي إلى عواقب وخيمة.



وأضاف أن كل الشواهد تؤكد لنا بغير شك ولا جدال أن تغير المناخ قد أصبح خطرا واقعا يهدد حياة البشر في كل مكان وبكل الأشكال.



وتابع أنه رغم كل الأمنيات الطيبة وكل الجهود المبذولة، تؤكد الدراسات العملية من خلال أحدث التقارير الصادرة على مدار العام، وفي مقدمتها تقرير اللجنة الحكومية المعنية بتغير المناخ، أننا لا نزال نواجه فجوات تتسع بشكل مقلق سواء فيما يخص الحفاظ على الهدف الحراري لاتفاق باريس أو التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ أو توفير التمويل اللازم لتمكين الدول النامية للقيام بهذا الجهد.



من جانبه، أكد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ سيمون ستيل أن «كوب 27» هو ما سينقلنا إلى مرحلة التنفيذ، حيث أن اتفاق باريس منحنا الاتفاق و«قمة غلاسكو» منحتنا الخطة.

وقال سيمون ستيل «اليوم عهد جديد، سنبدأ في تنفيذ الأمور بشكل مختلف، وسنعمل على مساءلة كل شخص حتى الرؤساء ورؤساء الوزراء والمديرين لأن مسؤوليتنا سواء كانت فردية أو عامة ينبغي أن تتماشى مع اتفاق باريس واتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ».







