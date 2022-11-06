أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد القرار الوزاري رقم 2022/1247 بشأن تشكيل لجنة تختص بالنظر في التظلمات المقدمة من اصحاب الشأن لوزارة الداخلية، وذلك فيما يخص التحفظات الأمنية التي تم الإعلان عن إلغائها مساء الخميس الماضي، تأكيدا واستكمالا لمبدأ الشفافية والعدالة وإعطاء كل ذي حق حقه وصولا الى تعزيز مسيرة تصحيح المسار ودعما لحرية التعبير وترسيخ دولة القانون التي تضمن حقوق المواطنة بما يتوافق مع أحكام القانون والدستور ويحقق الأمن والامان والاستقرار للكويت.



كما وجه النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اللجنة لاستقبال التظلمات الكترونيا من خلال خدمة «تواصل معنا» عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل» او عبر البريد الالكتروني [email protected] وذلك تسهيلا وتخفيفا على المتظلمين.