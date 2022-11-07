فاز الكاتب والناشر الكويتي المتخصص بأدب الطفل محمد جراغ بمنصب نائب رئيس الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية على هامش معرض الشارقة الدولي للكتاب.



وقال جراغ في تصريح لـ (كونا) عقب انتهاء الجمعية العمومية للملتقى، إن الفوز بهذا المنصب يعتبر تمثيلا للناشرين الكويتيين والعرب المتخصصين في ادب الطفل، مشيرا إلى ان الهدف هو تطوير جودة المحتوى في كتب الأطفال العربية والارتقاء بها الى العالمية.



وأضاف أن الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال يعمل على تذليل كل الصعاب التي تواجه صناع المحتوى العربي سواء في النشر او التوزيع او الترويج، مبينا أن الدورة الحالية لمجلس الإدارة الجديد ستمتد حتى 2025 وستشهد «قفزة نوعية» في تطوير الكتاب العربي للطفل.



وأوضح أن هناك دورا كبيرا لأدب الطفل في تأسيس أجيال عربية واعية مثقفة «والمسؤولية الملقاة على عاتق الملتقى كبيرة لإعادة الرونق للكتاب العربي الموجهة للأطفال».



وشكر جراغ هيئة الشارقة للكتاب على تزكيته لمنصب نائب رئيس الملتقى، مؤكدا أن إمارة الشارقة باتت قبلة المثقفين والناشرين العرب بعدما احتضنت الكتاب العربي منذ زمن طويل خصوصا كتب الأطفال.