القاهرة - سامي عبدالفتاح



أعلن لاعب الزمالك الدولي ومنتخب مصر لكرة اليد أحمد الأحمر اعتزاله اللعب الدولي، بعد مسيرة كبيرة داخل ملاعب كرة اليد. وقاد الأحمر منتخب بلاده لحصد آخر لقبين من بطولة كأس الأمم الأفريقية عامي 2020 في تونس و2022 في القاهرة.



كما انه الهداف التاريخي للمنتخب المصري في بطولات كأس الأمم الأفريقية والمونديال والأولمبياد.



وقرر الأحمر الاكتفاء بالمشاركة مع فريقه الزمالك خلال السنوات المقبلة، على المستويين المحلي أو القاري.



من جانب آخر، وفي خطوة استثنائية، حصلت ادارة النادي الاهلي على تخصيص من وزارة الإسكان المصرية بمساحة 43 فدانا لإنشاء فرع للأهلي في مدينة العلمين الجديدة بمحافظة الإسكندرية. ويركز الأهلي في الوقت الحالي على الانتهاء من فرع التجمع الخامس الذي أوشك على افتتاحه بشكل رسمي.



يذكر أن إدارة الأهلي تواجه صعوبات في تمويل ستاد النادي الأهلي بفرع مدينة الشيخ زايد، والذي يسع 45 الف متفرج، وتتجه الادارة الى طرح مسألة التمويل على شركات استثمارية كبرى للانتهاء من انشاء الاستاد خلال عامين.