الدوحة - فريد عبدالباقي



بدأ الجهاز الفني لمنتخب قطر الأول لكرة القدم بقيادة الإسباني فيليكس سانشيز في الوصول إلى التشكيلة الأساسية التي ستخوض غمار منافسات كأس العالم قطر 2022، حيث نجح المنتخب القطري في تحقيق فوز معنوي على منتخب بنما بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي جمعهما خلف الأسوار المغلقة مساء أول من أمس على هامش معسكره الخارجي في إسبانيا، وهي التجربة قبل الأخيرة، حيث يخوض العنابي مباراته الأخيرة في أوروبا بمواجهة منتخب ألبانيا للمحليين مساء الأربعاء المقبل قبل العودة إلى الدوحة للدخول في معسكر مغلق حتى موعد مباراته الافتتاحية في المونديال أمام منتخب الإكوادور في الـ 7:00 مساء 20 نوفمبر الجاري بستاد البيت المونديالي.



هذا، ودشن الاتحاد القطري «قرية العنابي» بمدينة مشيرب في قلب الدوحة، بالتعاون مع شريك الاتحاد، شركة شل قطر التي تأتي ضمن الخطة التسويقية والإعلامية لدعم ومؤازرة المنتخب القطري في كأس العالم.



وتم الافتتاح الرسمي برفع علم قطر على باب بيت الشركة عند الساعة الثامنة و22 دقيقة (20:22)، في إشارة إلى كأس العالم 2022، بعد عزف السلام الوطني لدولة قطر، حيث تضمنت الفعالية عديد الأنشطة للجماهير، منها ركن كرة القدم، والملعب المصغر والألعاب الإلكترونية إلى جانب معرض يرصد تاريخ العنابي والمراحل التي مر بها، ورصد أبرز الإنجازات التي حققها خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى جدارية تتضمن عديد القصاصات من الصحف التي تروي النجاحات التي حققها المنتخب، في حين تم عرض ثلاث كؤوس توج بها المنتخب، وهي كأس آسيا 2019 وكأسا الخليج في النسختين الـ11 والـ17، هذا إلى جانب عرض قمصان لمنتخب قطر خلال مختلف الحقبات السابقة، منها ما هو موقع من لاعبين سابقين وحاليين.