أكد رئيس الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة د. سليم عبدالناظر أن دور الجامعة كمؤسسة تعليمية لا يقتصر فقط على البرامج الأكاديمية التي تقدمها لأبنائها، بل تتخطى هذا الدور للمساهمة في تزويد الأشخاص بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل.



وقال الناظر «إن الجامعة بادرت بالتجاوب مع دعوة مؤسس المبادرة أحمد يوسف لاستعمال الدراجة الهوائية كوسيلة آمنة لمجابهة التغيرات المناخية، والذي من أجله ينظم مؤتمر المناخ حاليا، معربا عن سعادته بأن نقطة انطلاق رحلة (دراجات COP27) بدأت من حرم الجامعة بمشاركة السفير الألماني بالقاهرة فرانك هرتمان، ومؤسس المبادرة ولفيف من طلاب الجامعة والمدرسة الألمانية وأعضاء هيئة التدريس، للتوجه بالدراجات إلى المركز الدولي للمؤتمرات موقع انعقاد المؤتمر».



ولفت الى أن نشر ثقافة استخدام الدراجات الهوائية كبديل لوسائل النقل التقليدية، يمثل نقلة نوعية حضارية وحل عملي للزحام المروي الخانق، مما سيكون له أثر إيجابي على البيئة، حيث ان الدراجات الهوائية لا تخلف وراءها عوادم ضارة مؤثرة في البيئة والإنسان، باعتبارها وسيلة نقل صديقة للبيئة واقتصادية، كما أنها تعزز اللياقة البدنية وتحافظ على الصحة.



وأشار إلى أن المجتمع دوما يتحدث عن أسباب تغير المناخ وآثاره السيئة، ولكن من الضروري أن ينتبه أفراد المجتمع إلى دورهم الداعم في إحداث التغير الإيجابي في البيئة، والذي يجب أن يكون نابعا من قناعاتهم الشخصية.



ولفت إلى أن المشاركة في المبادرة تأتي في إطار دعم الجامعة لأبنائها الطلاب للمساهمة في نشر الوعي البيئي بينهم بتوعيتهم بضرورة مواكبة المستجدات العالمية بشأن الممارسات الضارة التي تؤدي الى تغير المناخ وتحوله إلى منحنى كارثي يؤثر على تحقيق الاستدامة البيئية التي ننشدها جميعا، كما اشار الى أن مثل هذه الأنشطة الرياضية تساهم في إعداد الشباب بدنيا وفكريا وتدفعهم الى حسن استغلال أوقات فراغهم لصالح خدمة المجتمع.