أعلنت وزارة الإعلام الكويتية اليوم الأحد إيقاف برنامج (بين الشوطين) الذي يعرض على القناة الرياضية وذلك ضمن مساعيها الهادفة لتطوير برامجها.



وأكدت المتحدث باسم (الإعلام) أنوار مراد في تصريح لـ (كونا) حرص الوزارة على التقييم المستمر لمحتوى برامجها والقضايا المطروحة فيها لغرض المواكبة والتحسين وتحقيق الاحترافية في المحتوى بما يضمن الوصول إلى المستوى المنشود الذي يليق بشاشة تلفزيون الكويت وذائقة المشاهد.



ولفتت إلى حرص إدارة القناة على إسقاط ركائز وأهداف (الوزارة) على كافة برامجها بما يحقق الرؤية الاستراتيجية الرامية إلى بناء إعلام مستدام رائد في صناعة المحتوى الهادف.



وأمس الأول أكدت وزارة الإعلام رفضها القاطع لما ظهر خلال البرنامج من تجاوزات ومشاحنات خرجت عن المألوف وتخطت حدود المهنية الإعلامية التي دأب التلفزيون على الالتزام بها وتكريسها في كل برامجه.



وقالت مراد في تصريح صحفي آنذاك إن وزارة الإعلام ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار هذه الأحداث مرة أخرى سواء من جانب مقدمي البرامج الذين ينبغي عليهم الالتزام بالمهنية الإعلامية أو الضيوف الواجب عليهم التحلي بأدب الحوار وعدم التعدي بالقول أو الوصف المسيء للإعلام الكويتي أو منتسبيه.