غادر البلاد ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، والوفد الرسمي المرافق لسموه صباح اليوم، متوجها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة للمشاركة في مؤتمري قمة قادة العالم للدورة ال27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ COP27 والنسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر اللتين ستعقدان في مدينة شرم الشيخ.

وكان في وداع سموه على أرض المطار معالي رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الجابر الصباح ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وكبار المسؤولين بالدولة.

ويرافق سموه وفد رسمي يضم كبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.



