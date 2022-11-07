أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي، سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (اف -15 إس) نتيجة خلل فني أثناء مهمة تدريبية روتينية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة (الملك عبدالعزيز) الجوية بالمنطقة الشرقية.

وقال المالكي في بيان اوردته وكالة الانباء السعودية (واس) اليوم الاثنين ان المقاتلة سقطت عند الساعة 52ر22 من مساء امس الأحد موضحا أن طاقمها المكون من ضابطين نجا بعد استخدام كرسيي النجاة كما أنه لا توجد إصابات أو خسائر على الأرض نتيجة سقوط الطائرة.

واضاف أن لجنة تحقيق باشرت مهامها للوقوف على أسباب الحادث.