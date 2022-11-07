قال رئيس قسم الطبيعة الاشعاعية في مركز الكويت لمكافحة السرطان بوزارة الصحة د. مشاري النعيمي، ان المعالجة الاشعاعية الداخلية للأورام السرطانية وسيلة فعالة لعلاج الأورام وتحقق نسب شفاء عالية الدقة.

وأضاف النعيمي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين، على هامش افتتاح دورة تدريبية إقليمية بعنوان (المعالجة الاشعاعية الداخلية لمرضى السرطان) بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الشرق الاوسط للفيزياء الطبية إن الدورة ستسلط الضوء على أحدث الطرق العلاجية لمرضى السرطان وتحديدا بتقنية العلاج الاشعاعي الموضعي.

وأوضح ان تقنية العلاج الاشعاعي الموضعي تعتمد على توجيه حزمة من (الفوتونات) بطاقة عالية للقضاء على الخلايا السرطانية حسب الاحداثيات التي يتم رصدها للورم ينقسم هذا العلاج الى قسمين الاول خارجي والاخر داخلي.

وقال ان العلاج الاشعاعي الداخلي يعد من أفضل العلاجات لسرطان البروستاتا التي تعد من الأورام الصامتة التي تنمو ببطء بدون ظهور اي اعراض في البداية داعيا الى ضرورة عمل الفحص الدوري والفحوصات اللازمة لمن بلغ سن الخمسين وما فوق.

ولفت الى ان نسب الشفاء تتباين وتعتمد على حالة الورم وتشخيصه حيث ان هناك اوراما تنحصر في الغدة ذاتها واخرى تنتشر بدرجات متفاوتة وتأتي فاعلية العلاج حسب نوع الورم الا ان التشخيص المبكر يؤدي الى زيادة نسبة الشفاء.

وقال ان التقنيات الجديدة (العلاج الاشعاعي الداخلي) يتم بجهاز حديث بدأ استخدامه منذ عام تقريبا في الكويت حيث يتم العلاج من خلال زرع بذور اشعاعية في الورم نفسه باستخدام القسطرة لقتل الخلايا السرطانية دون أن يؤثر على الخلايا الحية ما يؤدي الى ارتفاع نسب الشفاء.

وأشار الدكتور النعيمي الى ان (المعالجة الاشعاعية الداخلية لمرضى السرطان) فعالة جدا في علاج سرطان الرحم ومن هنا تأتي أهمية هذه الورشة في استعرض أحدث طرق العلاجات المتبعة عالميا مبينا أن هذا النوع من علاج السرطان يتطلب وجود فريق مؤهل لاستخدام هذه التقنيات الدقيقة والمتطورة.

ولفت الى انه حسب آخر احصائية فان السرطان يعد ثاني أكثر مسببات الوفاة في الكويت والعالم ويعد سرطان البروستاتا أكثر السرطانات شيوعا بين الرجال والذي يفوق 13 في المئة من اجمالي الاصابات بمعدل 15 حالة لكل 100 الف نسمة.

من جانبها قالت رئيسة وحدة فيزياء العلاج الاشعاعي والامين العام للرابطة الكويتية للفيزياء الطبية الدكتورة شيخة العبيدلي ل(كونا) ان الدورة التدريبية الاقليمية تعد الاولى من نوعها في المنطقة حيث تهتم بالتركيز على تطبيق احدث طرق العلاج الاشعاعي عن قرب وبروتوكولات ضبط الجودة والسلامة الاشعاعية.

ولفتت العبيدلي الى ان الدورة تركز على التخطيط العلاجي وضبط الجودة لتقنية الاشعاع عن قرب من منظور فيزيائي يقدمها محاضرون من المانيا و المملكة العربية السعودية بحضور فيزيائيين طبيين من دول المنطقة.

بدوره أكد الدكتور سعد الدليجان من مستشفى الملك فيصل التخصصي في المملكة العربية السعودية ان المنطقة الخليجية والعربية بحاجة الى مثل تلك الدورات لما لها من اهمية قصوى في اعطاء علاج سحري لأورام السرطان والذي يرفع من نسب التشافي من سرطان الرحم الى نحو 90 في المئة اذا تم استخدامه بالطرق الصحيحة.

ولفت الدليجان الى ان الدورة التدريبية هدفها تعريف الأطفاء والمتخصصين على تلك الطرق وأحدث العلاجات التي تحتاج الى المزيد من التدريب والتعلم والمعرفة مشيرا الى أهمية الدورة في تعريف الأطباء على الطرق الحديثة المستخدمة في هذا المجال.