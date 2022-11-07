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رئيس الإمارات: سنواصل تزويد الدول بالطاقة مادام العالم بحاجة لذلك
الاثنين
2022/11/7
المصدر : الأنباء
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- وصول القادة ورؤساء الوفود المشاركة في مؤتمر المناخ "كوب27" بشرم الشيخ
- الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يستقبل القادة ورؤساء الوفود المشاركة في مؤتمر المناخ "كوب27"
- الرئيس السيسي والقادة ورؤساء الوفود المشاركين في "كوب27" يلتقطون صورة جماعية قبل بدء الفعاليات الرسمية للمؤتمر
- السيسي: تغير المناخ أهم القضايا العالمية الراهنة والملايين يتابعوننا وينتظرون نتائج هذه القمة
- السيسي: مصر وضعت أهدافاً مهمة للتغلب على سلبيات تغير المناخ وذلك ضمن استراتيجيتها الوطنية
- السيسي: يجب علينا التحرك بشكل جماعي ومتسق من أجل التغلب على تحديات تغير المناخ
- السيسي: علينا مراعاة الظروف الخاصة للدول النامية والأقل نمواً عند تطبيق اتفاقية باريس للمناخ، والأخذ بعين الاعتبار الخسائر والتكاليف التي تتحملها هذه الدول بما يضمن تحول متوازن وعادل نحو الاقتصاد الأخضر
- الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: عدد سكان العالم إرتفع إلى 8 مليارات نسمة ومستقبل البشرية أصبح في خطر
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- غوتيريش: البشرية تخوض معركة بقاء ضد تغير المناخ
- رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد: نحن بحاجة إلى سلام وحوار ووقف الحرب
- محمد بن زايد: نواجه تحديات معقدة من ضمنها التغير المناخي الذي يؤثر على الاستقرار والأمن في العالم
- رئيس الإمارات: سنواصل تزويد الدول بالطاقة مادام العالم بحاجة لذلك
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