وصول القادة ورؤساء الوفود المشاركة في مؤتمر المناخ "كوب27" بشرم الشيخ

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يستقبل القادة ورؤساء الوفود المشاركة في مؤتمر المناخ "كوب27"

الرئيس السيسي والقادة ورؤساء الوفود المشاركين في "كوب27" يلتقطون صورة جماعية قبل بدء الفعاليات الرسمية للمؤتمر

السيسي: تغير المناخ أهم القضايا العالمية الراهنة والملايين يتابعوننا وينتظرون نتائج هذه القمة

السيسي: مصر وضعت أهدافاً مهمة للتغلب على سلبيات تغير المناخ وذلك ضمن استراتيجيتها الوطنية

السيسي: يجب علينا التحرك بشكل جماعي ومتسق من أجل التغلب على تحديات تغير المناخ

السيسي: علينا مراعاة الظروف الخاصة للدول النامية والأقل نمواً عند تطبيق اتفاقية باريس للمناخ، والأخذ بعين الاعتبار الخسائر والتكاليف التي تتحملها هذه الدول بما يضمن تحول متوازن وعادل نحو الاقتصاد الأخضر

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: عدد سكان العالم إرتفع إلى 8 مليارات نسمة ومستقبل البشرية أصبح في خطر

غوتيريش: الفوضى المناخية هي السبب الرئيسي للصراعات العالمية

غوتيريش: البشرية تخوض معركة بقاء ضد تغير المناخ

رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد: نحن بحاجة إلى سلام وحوار ووقف الحرب

محمد بن زايد: نواجه تحديات معقدة من ضمنها التغير المناخي الذي يؤثر على الاستقرار والأمن في العالم