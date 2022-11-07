مريم بندق

طرحت مصادر خاصة لـ " الأنباء" ، اقتراحا يسهل إنجاز معاملات المواطنين في الوزارات والجهات الحكومية ، طبقا للقانون تزامنا مع تفضيل عدم تحميل النواب عبء انجازها ، وتلافيا لأي استثناء لتمرير معاملة على معاملة أخرى .

وقالت إن وضع صندوق حكومي في كل وزارة وجهة حكومية لتلقي شكاوى أصحاب المعاملات من المراجعين ، الذين حالت موانع غير قانونية من دون إنجاز معاملاتهم سواء كانت هذه الموانع إغلاق باب المسؤول أو عدم تواجده في ساعات الدوام الرسمية ، أو بسبب موانع قانونية تحتاج إلى معالجة وتحديث ، أو أي موانع أخرى تتطلب تدخل سلطة أعلى .

وأضافت المصادر ، على أن يكلف مجلس الوزراء فريق عمل من الموظفين وقياديين محايدين لا يعملون في الجهة ذاتها ، لمتابعة كل الشكاوى التي توضع في الصندوق وبشكل يومي على أن يرفع تقاريرها إلى رئيس الوزراء مباشرة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح .

ويُمكن من خلال هذا الصندوق الإطلاع أولا بأول على العقبات والمشاكل اليومية وبذلك نضمن أن تتلاشى تدريجيا شكاوى المواطنين ،وتزداد الثقة مجددا بالحكومة ، لانها ستكون ممسكة بزمام المبادرة في حل مشاكل المواطنين ، وتنمو الثقة الشعبية التي بمثابة القوة الداعمة لها ضد أي استجوابات.

واستطردت المصادر قائلة، إن مجرد اشراف رئيس الوزراء مباشرة على هذا الصندوق ستدور عجلة إنجاز المعاملات من خلال القياديين أو من خلال تعديل وتحديث اللوائح وتاليا تقل شكاوى المواطنين تدريجيا .

واختتمت اقتراحها بالقول إن هناك العديد من الموظفين الذين يمكنهم القيام بهذا العمل وحبذا لو تتم الاستعانة بمنتظري الوظيفة الحكومية المسجلين على سجل ديوان الخدمة المدنية من أصحاب التخصصات التي لا حاجة لها في سوق العمل.