مريم بندق

يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الاحمد الصباح ، حيث يحاط المجلس علما بنتائج مباحثات الوزراء مع اللجان البرلمانية ، ويعرض كل من وزير المالية ووزير الشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد، ووزير الدولة لشؤون البلدية عبد العزيز المعجل نتائج الاجتماع مع لجنة الميزانيات.

وينتظر أن يبت المجلس في التوصيات المرفوعة من اللجان الوزارية ، وبعض مشاريع مراسيم تعيين قياديين جدد ، قد يكون منهم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والهيئة العامة للرياضة ، وبعض الوكلاء في وزارات التربية والمالية والأشغال وديوان الخدمة المدنية .