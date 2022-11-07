تقدّم النائب د. خليل أبل باقتراح برغبة، بمعالجة حقوق المعلمين الذين اجتازوا المقابلة والامتحان التحريري للوظائف الإشرافية منذ أكثر من عشر سنوات.

ونص الاقتراح على ما يلي:

من المعلوم بأن نظام الترقية للوظائف الإشرافية للمعلمين بوزارة التربية يعاني منذ أكثر من عشر سنوات من التعسف والظلم نظرا لقيام التواجيه الفنية بوضع اختبارات تعجيزية وتعسفية في حق المعلمين الذين يجتازون هذه الاختبارات بنجاح لكن رغم ذلك لم يُمنحوا الترقية اللازمة حتى الآن.



ومن الواضح بأن الخلل ليس في المعلمين على الإطلاق وإنما بسبب آلية الترقي للوظائف الإشرافية وفي الاختبارات التحريرية تحديدا، مع العلم بأن أداء هذه الاختبارات مخالفة تماما للقوانين وقرارات الخدمة المدنية التي تنظم عملية الترقيات والوسائل السليمة للمفاضلة بين عدة مرشحين والتي تطبق على جميع الموظفين في جميع وزارات الدولة، بل هناك بعض التواجيه الفنية التي تجبر المعلمين على أداء اختبارات في مواد علمية من غير تخصصهم في مخالفة صريحة للقانون.



كما أن مصير المعلمين الناجحين في الاختبارات التعجيزية لم يتم ترقيتهم منذ عدة سنوات بحجة عدم وجود شواغر وبالتالي تعطيل ترقيتهم وتأخير أكبر عدد ممكن منهم، متناسية وزارة التربية أن مثل هذه الأساليب يتجاوز مداها وتأثيرها المدمر حدود الترقية والمنصب لتصل إلى تدمير العملية التعليمية برمتها، حيث تحولت هذه الاختبارات إلى عنصر طارد للمعلمين ومصدر إحباط وانكسار في نفوس من يتبقى منهم.



لذا نرى إعادة النظر في آلية الترقي للوظائف الإشرافية، وأولها إلغاء مثل الاختبارات التعجيزية، فعدم توافر شواغر كافية لا يعطي مسؤولي وزارة التربية والتواجيه الفنية الحق في الظلم والتعسف ضد المعلمين.

لذا أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

قيام وزير التربية بأخذ قرار عاجل بشأن ما يلي:



أولا: معالجة حقوق المعلمين الذين اجتازوا المقابلة والامتحان التحريري للوظائف الإشرافية منذ أكثر من عشر سنوات وحتى تاريخ تقديم هذا الاقتراح، بضمان ترقيتهم في الوظائف الشاغرة فورا، وفي حال عدم وجود وظائف شاغرة تلتزم الوزارة بالإجراءات التالية:



1- منح المعلمين الناجحين نفس المكافأة والبدلات والمزايا الوظيفية التي يحصل عليها شاغلو الوظائف الإشرافية.



2- منح المعلمين الناجحين مسمى الوظيفي «رئيس قسم المادة العلمية» في المدرسة التي يعمل بها حتى ولو كان يوجد رئيس قسم لنفس المادة العلمية، وذلك في المدارس التي بها أعداد كبيرة من الطلبة، وهذا حاصل في بعض المدارس حاليا.



ثانيا: تقوم وزارة التربية بإعادة دراسة حالة المعلمين الأفاضل الذين سبق ورسبوا بسبب الاختبارات التعجيزية التي مارستها عليهم التواجيه الفنية، وتقييمهم بما يتوافق مع مؤهلاتهم الدراسية وسنوات الخبرة العملية، دون تعصف في استعمال الحق.