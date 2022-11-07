تقدم النائب فارس العتيبي باقتراح برغبة بشأن تعديل الهيكل التنظيمي لقطاع تنمية الموارد والاستثمار.

وقال في مقدمة اقتراحه إنه في إطار متابعة ديوان المحاسبة وتقييمه للنشاط الاستثماري والنظم الإدارية المرتبطة بالأمانة العامة للأوقاف في تقريره عن السنة المالية 2021 – 2022 لوحظ تداخل بين بعض أعمال إدارة صيانة وتطوير العقارات مع إدارة الاستثمار العقاري ولما يسببه ذلك من طول الدورة المستندية وبناء على توصيات ديوان المحاسبة بشأن ضرورة دمج الإدارتين المعنيتين بتحقيق الهدف المنشود لأعمالهما.

ونص الاقتراح على ما يلي:



تعديل الهيكل التنظيمي لقطاع تنمية الموارد والاستثمار بدمج إدارة صيانة وتطوير العقارات مع إدارة الاستثمار العقاري التابعتين للأمانة العامة للأوقاف.