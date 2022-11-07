وصل ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، والوفد الرسمي المرافق لسموه ظهر اليوم، إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في مؤتمري قمة قادة العالم للدورة ال 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ COP27 والنسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المقامتين في مدينة شرم الشيخ.

وكان في استقبال سموه حفظه الله على أرض المطار وزير الإسكان المصري د.عصام الجزار وسعادة سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية غانم الغانم ومدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد.



