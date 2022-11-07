كشف مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي، عن تكليفه من قبل رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بالتنسيق مع الهيئة العامة للزراعة لدعم المنتج المحلي الزراعي من خلال "السماح بفتح منافذ بيع تسويقية ضمن الحيازات الزراعية في مناطق الصليبية والعبدلي والوفرة الزراعية لتسويق منتجات الحيازات الزراعية"، و "إضافة حرف كنشاط كبس التمور والشبس وكل الحرف التي تتعلق بالإستفادة من الإنتاج الزراعي"، و"إصدار رخصة تجارية لإدارة مزارع الأبقار وإنتاج الألبان"، و"دراسة توطين نشاط السياحة الزراعية، وذلك للحيازات ذات المساحات الكبيرة بما لا يتعارض مع الإنتاج الزراعي".