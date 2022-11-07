تعاونت "سِيارا" Seara، العلامة التجارية الغذائية العالمية الملتزمة كلياً بإنتاج المنتجات الحلال عالية الجودة، مع لولو هايبر ماركت في مهرجان عالم المأكولات الذي يعتبر من اكبر المهرجانات التي تقام في دولة الكويت حيث يمكن لعشاق الطعام الإستمتاع بتنوع المأكولات وعروض الطهي المباشرة، وقد شاركت سيارا بالعديد من المنتجات في هذا المهرجان وقدمت اكبر الفعاليات وعروض الطبخ المباشر بتقديم ثلاثة عروض حية تتمثل في رعاية اطول ساندوتش شاورما في الكويت بطول 30 متر و وزن 100 كجم محضر من صدور دجاج سيارا الطرية و تمثل العرض الثاني برعاية أكبر ساندوتش برجر لحم عملاق من سيارا بوزن 40 كجم ويتألف من 400 قطعة برجرلحم كما تمثل العرض الثالث برعاية أطول بيتزا في الكويت بطول 11 مترًا محضرة بالعديد من منتجات سيارا الفريدة من نقانق الدجاج و بوب كورن الدجاج و صدور الدجاج .

وحظي المهرجان بإقبال لافت من الزوار وشارك فيه عدد من مشاهير الطبخ في الكويت و نجوم من بوليوود كما تم توزيع الاطباق المعدة من قبل سيارا على الحضور خلال المهرجان كما أبدى الحضور إعجابهم بالمأكولات المقدمة و المنتجات الخاصة بسيارا وقد إستطاعت سيارا منذ بداية مسيرتها أن تحدث نقلة نوعية في مجالها بتقديم افضل المنتجات المجمدة في السوق التي تتميز بجودة عالية و تنوع هائل، بالإضافة إلى ذلك فهي أيضاً خالية من المواد الحافظة و الألوان الصناعية.

ويشار إلى أن العلامة التجارية "سيارا" متواجدة في أكثر من 150 دولة، وهي جزء من شركة "جي بي إس" JBS، الشركة العالمية الرائدة في مجال تصنيع الأطعمة القائمة على البروتينات، وهي توفر مجموعة واسعة من الأطعمة المجمدة الحلال كلياً من الدجاج الكامل وقطع الدجاج، والدجاج المغطى بالبقسماط وبرجر الدجاج وبرجر لحم البقر واللحوم المفرومة والنقانق وكرات اللحم والخضروات والمأكولات البحرية والفواكه المجمدة وغيرها من الأطعمة الأخرى.