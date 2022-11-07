قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الاثنين، ان ألمانيا تتعامل مع بلاده كمستضيف لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ب "تكبر شديد وعنصرية".

وذكر الوزير في مقابلة حصرية مع صحيفة (فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ) الالمانية، انه "من ناحية يقدم السياسيون الألمان معلومات خاطئة للرأي العام ومن ناحية اخرى لا يواجهون مشاكل معنا عندما يتعلق الموضوع بالشراكات في مجال الطاقة او الاستثمارات".

واعرب عن عدم تفهمه لازدواجية المعايير في تعامل السياسيين الألمان مع استضافة قطر للبطولة قائلا "لا اتفهم كيف يمكن الاعتماد على معايير مختلفة عندما يتعلق الموضوع بقطر".

وعن العلاقات الثنائية مع ألمانيا قال: "ليس هذا النوع من العلاقات الثنائية بين قطر وألمانيا هو الذي نتمناه".

وشدد المسؤول القطري على جهود بلاده في اجراء اصلاحات كثيرة، مؤكدا ان الحكومة اجرت تغييرات على قوانين العمل.

واعرب عن قناعته التامة بقدرة بلاده على تنظيم هذا الحدث الرياضي الكبير قائلا "منحنا البطولة نعمة فخورون بها وانا متفائل بأننا سننظم واحدة من افضل البطولات التي اجريت لغاية الان".