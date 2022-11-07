عبدالعزيز الفضلي

تفاعلاً مع ما نشرته "الأنباء" في عدد سابق حول مشكلة إيقاف الباصات عن طلبة التربية الخاصة، انهى وزير التربية ووزير التعليم العالي البحث العلمي د.حمد العدواني، هذه المشكلة التي كانت عالقة منذ بداية العام الدراسي الحالي، حيث قال المتحدث الرسمي لوزارة التربية أحمد الوهيدة، أنه في ضوء توجيهات وزير التربية للجهات المعنية في الوزارة بضرورة الاهتمام بالخدمات المقدمة للمتعلمين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وحرصه على أهمية انتظامهم في فصولهم الدراسية بمدارسهم ومواصلة تعليمهم في بيئة آمنة ومستقرة، تعلن الوزارة عن أن الحافلات المخصصة لنقل الطلبة من وإلى مدارس التربية الخاصة قد بدأت أعمالها منذ يوم أمس الأحد وستستمر تدريجياً لحين اكتمال الأعداد.

ويأتي ذلك من أجل توفير وسيلة نقل آمنة وملائمة لاحتياجات أبنائنا الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة.