سُحبت اليوم الاثنين في مدينة نيون السويسرية قرعة الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2022-2023 وجاءت كالتالي:
- لايبزيغ (ألمانيا) - مانشستر سيتي (إنجلترا)
- كلوب بروج (بلجيكا) - بنفيكا (البرتغال)
- ليفربول (إنجلترا) - ريال مدريد (إسبانيا)
- ميلان (إيطاليا) - توتنهام (إنجلترا)
- أينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) - نابولي (إيطاليا)
- بوروسيا دورتموند (ألمانيا) - تشلسي (إنجلترا)
- إنتر (إيطاليا) - بورتو (البرتغال)
- باريس سان جيرمان (فرنسا)- بايرن ميونيخ (ألمانيا)
وتقام منافسات الدور ثمن النهائي أيام 14 و15 و21 و22 فبراير المقبل، والإياب في 7 و8 و14 و15 مارس المقبل.