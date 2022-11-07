ضمن جولاته التفقدية المفاجئة، قام وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني بزيارة تفقدية مفاجئة إلى مدرسة عبدالله العصفور الابتدائية بنين في الظهر، حيث اطلع على وضع المدرسة وآلية سير العمل فيها.

وقالت مصادر تربوية إن الوزير العدواني يسعى من خلال هذه الزيارات المفاجئة إلى تلمس احتياجات الميدان وهمومه بشكل مباشر، والاستماع إلى المعوقات التي يواجهها لتذليلها، والحرص على توفير كل الإمكانات لتحقيق الأهداف التربوية في تنشئة الأجيال تنشئة سليمة مع الحرص على رفع الكفاءة التعليمية لدى أعضاء المنظومة.

وفي هذا السياق، أكدت مدير المدرسة أمينة البشير أن الإدارة حرصت على تنظيم فعالية «عودة الأنشطة المدرسية» بعد صدور تعليمات من الوزارة بالسماح بالأنشطة المدرسية التي أوقفتها الجائحة في العامين الدراسيين الماضيين، والتي تعتبر جزءا مهما وحيويا في المسيرة التعليمية لما لها من قيمة في تعزيز القيم والأخلاق الحميدة في نفوس الطلبة لإيمانها بأن التربية السليمة تأتي في المقدمة ليأتي بعدها التعليم.

وأضافت البشير أنه صادفت إقامة الفعالية الزيارة المفاجئة من الوزير د.حمد العدواني، والتي كان لها أصداء ترحيبية بين أوساط الهيئة التعليمية والإدارية في المدرسة، حيث كانت لمشاركة معاليه الأبوية لأبنائه الطلبة في أنشطتهم أثر كبير في نفوسهم، بالإضافة إلى حرصه على الاطلاع على سير العملية التعليمية ومدى جودة الخدمات المقدمة.