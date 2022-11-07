غوتيريش: على البشرية الاختيار بين «التضامن» في مجال المناخ أو «الانتحار الجماعي»

محمد بن زايد: مخاطر تغير المناخ تستهدف الجميع دون استثناء

افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي فعاليات الشق الرئاسي من الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ (كوب 27) بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة 110 من قادة وزعماء ورؤساء حكومات العالم ولفيف من الشخصيات الدولية، إلى جانب 10 آلاف من منظمات المجتمع المدني، و26 ألفا و500 يمثلون الوفود الرسمية والهيئات، و3 آلاف و321 إعلاميا.

وأكد الرئيس السيسي في كلمته الافتتاحية أن العالم في حاجة إلى مواجهة التغيرات المناخية وآثارها وما تسببه من خسائر كبيرة للبشرية.

وقال «إن تغير المناخ إحدى أكثر القضايا العالمية الراهنة أهمية وإلحاحا»، لافتا الى أن أنظار وعقول الملايين حول العالم تتابع وقائع هذه القمة وما سيسفر عنها من نتائج تساهم في تحول مصائر ملايين البشر نحو الافضل وفي توفير بيئة نظيفة ومستدامة ومناخ أكثر استجابة لمتطلبات الشعوب، وظروف مواتية للحياة والعمل والنمو دون أضرار بموارد عالمنا التي يتعين العمل على تنميتها واستثمارها وجعلها أكثر استدامة».

وأضاف السيسي انه يجب علينا مراعاة خصوصية وظروف الدول النامية والأقل نموا - بما فيها دول القارة الافريقية - عند تنفيذ التعهدات الواردة في اتفاق باريس للمناخ، وان يتم الاخذ بعين الاعتبار الخسائر والتكاليف التي تتحملها هذه الدول نتيجة تغير المناخ، بما يضمن تحولا عادلا ومتوازنا نحو الاقتصاد الأخضر.

ولفت الى ان مصر وضعت أهدافا مهمة في استراتيجيتها الوطنية بشأن تغير المناخ، مشيرا الى ضرورة ان يتحرك العالم بشكل جماعي ومتسق لمواجهة التداعيات السلبية لهذه الظاهرة.

من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمته إن على البشرية «التعاون أو الهلاك» إزاء الاحترار المناخي وتداعياته المتسارعة، مخيرا العالم بين «التضامن» أو «الانتحار الجماعي»، لافتا الى ان مستقبل البشرية أصبح في خطر.

وقال غوتيريش «نحن نسلك الطريق السريع نحو الجهنم المناخي ونواصل الضغط على دواسة السرعة». وأسف «لأننا بصدد خسارة الكفاح من أجل حياتنا».

واعتبر أن الفوضى المناخية هي السبب الرئيس في الصراعات العالمية، مشددا على ان الإنسانية تخوض معركة بقاء في مواجهة التغير المناخي.

من جانبه، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ان العالم يواجه تحديات معقدة في ظل تغير المناخ الذي يؤثر على الأمن والاستقرار، مبينا ان مخاطر تغير المناخ تستهدف الجميع دون استثناء.

وأشار الشيخ محمد بن زايد في كلمته امام المؤتمر الى ان العمل المناخي فرصة للابتكار وإيجاد الحلول وتنويع الاقتصاد، لافتا الى استمرار دولة الامارات في نهج التعاون مع المجتمع الدولي لمواجهة تغير المناخ.

وأضاف: سنواصل التركيز على خفض الانبعاثات بقطاع الطاقة، وقد بدأنا الاستثمار في تحفيز النمو الصناعي المستدام وتحقيق الحياد المناخي.

وقبيل ذلك، استقبل الرئيس السيسي قادة وزعماء العالم الوفود المشاركين في المؤتمر لدى توافدهم الى مقر انعقاد القمة في شرم الشيخ، ثم توسطهم في صورة جماعية تذكارية.

ويتضمن الشق الرئاسي من قمة مؤتمر (كوب 27)، عقد ثلاث موائد مستديرة عالية المستوى، يلقي خلالها الزعماء المشاركون كلمات تتناول جهود بلادهم في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، كما تعقد أيضا ثلاث موائد مستديرة للزعماء المشاركين في المؤتمر الثلاثاء.

ومن بين فعاليات المؤتمر، فعالية مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولى العهد رئيس مجلس الوزراء السعودى لإطلاق النسخة الثانية من قمة مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»، وفعالية اخرى مع رئيس قبرص نيكوس أناستاسياديس، حيث يتم إطلاق مبادرة قبرص لمعالجة الآثار الناجمة عن تغير المناخ.

وتستضيف مصر الدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ خلال الفترة من 6 الى 18 نوفمبر الجاري والذي يقام بمدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة مهمة للنظر في آثار تغير المناخ في أفريقيا، ولتنفيذ ما جاء في اتفاق باريس 2015 وتفعيل ما جاء في مؤتمر غلاسكو 2021 من توصيات، وحشد العمل الجماعي بشأن اجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.