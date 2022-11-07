التقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله اليوم المبعوث الرئاسي للولايات المتحدة الأميركية لشؤون تغيير المناخ جون كيري وذلك على هامش مؤتمر قمة قادة العالم للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ COP27 المقام في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وقد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية متمنيا سموه له دوام الصحة وموفور العافية وللبلد الصديق قيادة وشعبا مزيدا من التقدم والازدهار.

حضر اللقاء وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وكبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.