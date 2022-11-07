قام سائق سيارة بدهس وقتل أربعة أشخاص، في هجوم يبدو متعمدا خلال مشاجرة بحفل زفاف بالقرب من مدريد، وفقا لما ذكره التلفزيون الإسباني.

وقد وقع الحادث في توريخون دي أردوز، على بعد 20 كيلومترا شرق العاصمة الإسبانية، وفقا لما ذكرته شبكة " ار تي في" نقلا عن الشرطة. وقد أصيب عدة أشخاص.

وتم في وقت ولاحق توقيف سيارة بها خدوش، وتقل ثلاثة ركاب، في جنوب مدريد. ويتردد أن الركاب هما رجل وابنيه الاثنين، وكلاهما من القصر، وتم احتجازهم كمشتبه بهم. ومازال يتم البحث عن مشتبه به رابع.

ويتردد أن المشاجرة اندلعت خارج مطعم ولم يعرف سبب المشاجرة.