قال خبراء إن مزرعة الكهرباء الهوائية التي شرعت الصين في بنائها في المياه العميقة قادرة على إنارة 3ر4 مليار مصباح ليد وإنارة 13 مليون مسكن .

من جانبها أشادت منظمة البيئة العالمية بالمشروع العملاق الذي تقيمه الصين لإنتاج الكهرباء من التوربينات الهوائية، وهو المشروع الذي سيكون من وجهة نظر الخبراء " أكبر مزرعة كهرباء هوائية في العالم " ، بعد اكتمال تنفيذه بحلول العام 2025، ليكون نقلة نوعية في تاريخ إنتاج الكهرباء في العالم .

المزرعة الهوائية العملاقة ستنتج 3ر43 جيجاوات من الكهرباء النظيفة وهو قدر من الطاقة يكفي بحسب خبراء المنظمة العالمية للبيئة، لإنارة بلد كالنرويج بنسبة 100 % وهي تقع على مسافة تمتد لنحو عشرة كيلومترات ، وتحوي الآلاف من التوربينات الهوائية التي تم نصبها في مناطق المياه العميقة قبالة السواحل الصينية على خليج تايوان ، وتتراح امتداداتها بين 75 إلى 185 كيلومترا .

تجدر الإشارة إلى أن إنتاج العالم من الكهرباء المولدة عبر مزارع الرياح البرية ( التوربينات الهوائية ) وصل مع نهاية العام 2021 إلى 830 جيجاوات، تنتج الصين نصفها تقريبا ، وتأمل الصين أن تلبي نحو ثلث إنتاجها من الطاقة من مصادر نظيفة و متجددة بحلول العام 2060 .