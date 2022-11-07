تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس بالتعاون مع مركز آفا AVA الفني معرضا دولياً كبيراً بعنوان "اتحاد الثقافات" يشارك فيه 138 فنانا من حول العالم، وذلك يوم الاثنين 14 نوفمبر الجاري، الساعة الثامنة مساء ، بقاعة المعارض في مبنى المؤسسة بشارع الرقة بدبي.

ويعد هذا المعرض أكبر تظاهرة فنية تشهدها المنطقة، حيث ستتجاور أعمال الرسم والنحت والسيراميك والخزف والخط والديجتال وغيرها في مشهد جمالي نادر ، وسط تنوع ثقافي وفني لفنانين ينتمون إلى 14 دولة، يحملون بصماتهم الخاصة ورؤاهم المختلفة التي تميز كل قطعة من أعمالهم.

وسيكون زوار مؤسسة العويس على موعد مع أعمال الفنانين الرواد إلى جانب المخضرمين أمثال أتيل عدنان وجواد سليم وراكان دبدوب وبول غراغوسيان وسهيل بدور وشاكر حسن آل سعيد وعاتكه الخزرجي وعبد القادر الريس، ود. نجاة مكي وعبد الرحيم سالم وفاطمة لوتاه وسلمى المري وأنطوانيتا دزوني ومحمد فهمي وجورج بهجوري، ومحمد حكمت غني وخضير الشكرجي، وكريم بناني وصديق أحمد، وغيرهم العشرات من الأسماء العربية والعالمية اللامعة التي ستعرض أعمالهم طيلة 14 يوما.

وعلى هامش المعرض ستقام ندوات عديدة يقدمها مجموعة من النقاد والفنانين تتمحور حول الفن وتجاربه في الإمارات والعراق والعالم، بالإضافة إلى ورش عملية سينفذها فنانو المعرض ، ستكون انعكاسا للأعمال المشاركة، وتهدف لجعل الفن حركة دائمة في فضاء الثقافة، وسيشارك فيها الفنان أوميد عباس ويادة العبيدي وعبير عبد الله وغيرهم.