حصلت هيئة الطرق السريعة البريطانية على أمر قضائي من المحكمة العليا لمنع متظاهري جماعة "جاست ستوب أويل" البيئية ، من عرقلة أكثر الطرق السريعة ازدحاما في بريطانيا.

وأصدرت المحكمة أمرا قضائيا آخر، يهدف إلى منع المظاهرات غير القانونية على الطريق السريع "إم25."، الذي يحيط بلندن الكبرى، في محاولة لإنهاء عرقلة طريق مكتظ، من قبل الجماعة البيئية، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا"

وهذا يعني أن أي شخص يدخل الطريق السريع ويثبت نفسه على أي جسم أو هيكل عليه وأي شخص يساعد في مثل هذا الفعل ، يمكن احتجازه بتهمة ازدراء المحكمة.

وربما يواجه السجن أو غرامة غير محددة أو مصادرة الأصول.

وتم صدور هذا الأمر القضائي بالإضافة إلى أمر قضائي، حصلت عليه الهيئة ، في وقت سابق هذا العام، استهدف المتظاهرين.