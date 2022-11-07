أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الاثنين ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلتهم البلاد حتى الآن إلى 7 ملايين و569 ألف لاجيء، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية هناك في 24 فبراير الماضي.

وذكرت الوكالة أن قرابة 23 ألفا و700 لاجيء وصلوا من أوكرانيا إلى بولندا أمس السبت، فيما غادر 25 ألفا و400 آخرين عائدين إلى بلادهم ليصل إجمالي العائدين لأكثر من 5.76 مليون لاجيء، وذلك حسبما أورد (راديو بولندا) في نشرته الإنجليزية.

يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.