تمكنت الشرطة الإسبانية من ضبط ما قالت إنه أكبر كمية من مخدر الماريجوانا على الإطلاق.

وقال الحرس المدني الإسباني إنه ضبط أكثر من 32 طنا من براعم الماريجوانا في مدن طليطلة وسيوداد ريال وفالنسيا وأستورياس.

وأوضحت القوة إن هذه أكبر كمية من الماريجوانا تضبط حتى الآن ليس فقط في إسبانيا، ولكن على المستوى الدولي.

وأضافت الشرطة إن البراعم المضبوطة تعادل نحو 1ر1 مليون نبتة.

وتم القبض على عشرين شخصا، تسعة رجال و 11 امرأة تتراوح أعمارهم بين 20 و59 عاما، في إطار عملية للشرطة.

وفي كل عام، ينفق حوالي 22 مليونا من متعاطي الماريجوانا ما يقدر بنحو 9 مليارات يورو ( 94ر8 مليار دولار) على المخدرات، وفقا لبيانات الإنتربول، مما يجعل سوق المخدرات غير المشروعة الأكبر من نوعها في الاتحاد الأوروبي.