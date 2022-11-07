تشير نتائج تجربة سريرية إلى أنه يمكن الحد من خطر تعرض الشخص لنزيف في المعدة من تناول الأسبرين على المدى الطويل عن طريق تناول جرعة قصيرة من المضادات الحيوية ، مما قد يحسن من سلامة الأسبرين الذي يتم تناوله للوقاية من النوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

قال باحثون إن إستخدام الأسبرين منتشر ويتزايد بين المرضى المسنين .. مصدر القلق الرئيسي هو النزيف المعدي المعوي ، الذي قد يزداد انتشاره بسبب زيادة استخدام الأسبرين .. وتحدث هذه المشكلة لأن الأسبرين ، عن طريق تسييل الدم ، ما يجعل القرحة في المعدة تنزف .. وقد تكون قرحة المعدة ، المعروفة أيضًا باسم القرحة الهضمية ، ناجمة عن نوع معين من البكتيريا : هيليكوباكتر بيلوري ، أو بكتيريا الملوية البوابية.

إستندنت التجربة السريرية الرئيسية ، التى أجريت فى كلية الطب جامعة "لندن " ، إلى دليل على أن نزيف القرحة الهضمية لدى مستخدمى الأسبرين يحدث في الغالب في الأشخاص المصابين بالبكتيريا الحلزونية البوابية .. لذلك ، نظر الباحثون في ما إذا كانت دورة قصيرة من المضادات الحيوية لإزالة هذه البكتيريا ستقلل من خطر نزيف المعدة لدى مستخدمي الأسبرين .

ونُشرت نتائج تجربة الأسبرين للقضاء على بكتيريا " هيليكوباكتر بيلوري" ، والمعروفة بإسم HEAT ، والتي درست الأفراد المصابين بالبكتيريا الحلزونية البوابية الذين يتناولون الأسبرين يوميًا في بريطانيا ، وويلز ، وأيرلندا الشمالية .. حيث وصف الباحثون تجربة HEAT بأنها أكبر دراسة من نوعها في المملكة المتحدة .

وقال الدكتور" كريستوفر هوك"، أستاذ أمراض الجهاز الهضمى فى كلية الطب جامعة "لندن" : " على الرغم من أنه يبدو من المدهش أن دورة العلاج بالمضادات الحيوية لمدة أسبوع واحد يمكن أن يكون لها تأثير طويل الأمد ، إلا أن هذه سمة معترف بها جيدًا لـبكتيريا " هوليبكاكتر بيلوى" ، حيث يُعتقد أن العدوى تحدث خلال الطفولة والمراهقة وتستمر بعد ذلك ".

وأضاف :" إن الباحثين أعادوا اختبار 10٪ من الأشخاص الخاضعين للدراسة و "وجدوا مستويات عالية من الحالة السلبية المستمرة " لبكتيريا الحلزونية البوابية " .

وأجريت التجربة العشوائية المزدوجة التعمية التي خضعت للعلاج الوهمي في 1,208 من الممارسات الطبية العامة في المملكة المتحدة .. تم تحديد المرضى من قبل أطبائهم ، ثم طُلب منهم المشاركة في الدراسة وإجراء اختبار تنفس جرثومة المعدة .. فقد تم إختيار أولئك الذين لديهم نتيجة إيجابية لتلقي إما دورة قصيرة من العلاج بالمضادات الحيوية أو العلاج الوهمي .. لم تكن هناك حاجة لزيارات متابعة .. بدلاً من ذلك ، تم جمع المعلومات من السجلات الطبية الإلكترونية للمرضى .

ووصف الباحثون هذه الدراسة بأنها "واحدة من أكبر الدراسات التي يتم إجراؤها في مجال الرعاية الأولية وبدون تمويل من صناعة الأدوية" .. يتكون العلاج الفعال للدراسة من سبعة أيام من ثلاثة أدوية عن طريق الفم : لانسوبرازول ، 30 ملليجرام مرتين يوميًا ؛ كلاريثروميسين ، 500 ملليجرام مرتين يوميًا ؛ وميترونيدازول 400 ملليغرام مرتين يومياً ..

ووصف الباحثون نظام العلاج النشط المستخدم في الدراسة بأنه "جرعة قياسية عالية إلى حد ما".