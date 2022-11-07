أعلنت حكومة الإمارات إلغاء كل القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بـ"كورونا"، موضحة أن ارتداء الكمامة أصبح اختيارياً في جميع الأماكن. وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الدكتور سيف الظاهري: "نعلن إطلاق المرحلة الثانية من إجراءات تخفيف القيود، بعد دراسة الوضع الوبائي في الدولة مع مراقبة نسب الإشغال في المستشفيات والعناية المركزة للحالات المصابة بفيروس كوفيد- 19، والتي تتضمن إلغاء القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا".

وأضاف خلال احاطة اعلامية: "سيكون إرتداء الكمامة في جميع المرافق المفتوحة والمغلقة، بما في ذلك دور العبادة والمساجد اختياريا، ما عدا المنشآت والمرافق الصحية ومراكز أصحاب الهمم سيكون ارتداء الكمامات إلزاميا، ونعلن أيضا عن اختيارية الصلاة على السجادة الشخصية بالمساجد، إذ لم تعد إلزامية بعد موعد تفعيل القرار".