نفّذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً بوكالة شؤون مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة والإدارة العامة لصيانة الكسوة، أعمال الصيانة الدورية الشاملة لكسوة الكعبة المشرفة.

وقال فهد بن حضيض الجابري مدير إدارة صيانة ثوب الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم /الإثنين/ - إن الجزء السفلي للكسوة تعرض للقطع وتمزق للخيوط، موضحا أنه يتم صيانتها بشكل فوري من قبل فريق الصيانة المخصص عند الكعبة المشرفة بالشكل المطلوب، كما يخصص مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة يوما لتركيب قماش الحرير على الجزء السفلي بالكامل وعلى مدار محيط الكعبة المشرفة.

وأكد أهمية ما تلقاه كسوة الكعبة المشرفة من العناية والاهتمام البالغين على مدار العام وحرص الفنيين المكلفين بصيانة كسوة الكعبة المشرفة باتخاذ الإجراءات اللازمة وتغطية الملاحظات التي يتم رصدها على كسوة الكعبة المشرفة بجودة عالية ووقت قياسي دون التأثير على حركة المعتمرين والمصلين.