احتفل المطرب بهاء سلطان بتخطي أغنيته الجديدة "قلب أسود"، التي طرحها على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية الأسبوع الماضي، المليون مشاهدة وتصدرها الترند.

وواصل بهاء سلطان الترويج لأغنيته عبر حساباته بجميع مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب عبر حسابه بموقع (فيسبوك) "قلب أسود تجاوزت المليون مشاهدة على يوتيوب وترند .. الحمد الله".

وحظيت الأغنية التي طرحها يوم الخميس الماضي بمشاهدة وتفاعل من المتابعين، بعدما حققت نسبة مشاهدات بلغت مليونا و177 ألفا و194 مشاهدة بعد 4 أيام من طرحها، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع وميكس وماستر جلال حمداوي.

وتعد "قلب أسود" أحدث أعمال بهاء سلطان الغنائية بعد فيديو كليب أغنية "ندرا عليا" الذي أصدره على جميع المنصات الموسيقية يوم الأربعاء الماضي، كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وإخراج ياسين حسن.

وكان بهاء سلطان قد طرح أغنية "دلوقتي عجبناكوا" في شهر سبتمبر الماضي وهي كلمات منة القيعي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل، ومكس ماهر صلاح، وماستر جلال حمداوي، ويواصل سلطان إصدار بقية أغاني ألبومه الجديد الذي يضم ما بين 10 إلى 12 أغنية.