أعلن وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب أنه من المنتظر أن تفوق عائدات بلاده النفطية ٥٠ مليار دولار بنهاية العام الجاري.

وأوضح عرقاب، خلال كلمته أمام البرلمان الجزائري، اليوم، أنه من المتوقع تحقيق مع نهاية العام الجاري ارتفاعا بنسبة 2 بالمائة في الإنتاج الأولي للمحروقات، وهو ما يعني عائد يفوق ٥٠ مليار دولار هذا العام؛ بزيادة قدرها ٤٥ بالمائة مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف أنه تم تسجيل زيادة في الصادرات غير النفطية تقدر بأكثر من ٤٠ بالمائة مقارنة بالعام الماضي، وذلك بفضل زيادة صادرات المواد المنجمية والمنتجات البتروكيماوية.

وبخصوص الاستثمار في قطاع الطاقة والمناجم ببلاده، أشار الوزير الجزائري إلى أنه قد تم تخصيص مبلغ يقدر ب 6ر3 مليار دولار خلال الفصل الأول من العام الجاري، بارتفاع ٨ بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.