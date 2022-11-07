حذرت شركة "آبل" يوم الأحد عملاءها من توقع حدوث تأخير في شحنات "أيفون" بسبب قيود "كوفيد19-" في منشأة تصنيع في الصين.

ويعمل مصنع "آيفون التابع لشركة "فوكسكون" شريكة التصنيع لشركة "آبل" في مدينة تشنجتشو الصينية، تحت قيود، مما يؤثر مؤقتا على المنشأة الأساسية لتجميع أجهزة "آيفون 14 برو" و"آيفون 14 برو ماكس".

وأشارت تقارير في الآونة الأخيرة إلى أن العمال في مصنع تجميع "آيفون" في الصين فروا من المبنى بعد أن تسببت طفرة في حالات "كوفيد19-" في إغلاق المصنع تماما.

ولدى شركة "فوكسكون"، وهي مورد لشركة "آبل" ومقرها الولايات المتحدة، العديد من العاملين في مجمع تشنجتشو ولم تقدم أي إحصاء رسمي لعدد المصابين بكوفيد.19-

وصرحت آبل بأنها تعمل بشكل وثيق مع المورد للعودة إلى مستويات الإنتاج الطبيعية مع ضمان صحة وسلامة كل عامل.