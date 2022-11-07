- عيد الرشيدي وكيلاً مساعداً في "الأشغال"
- تعيين د. محمد الجسار في " الوطني للثقافة والفنون
- بشار عبدالله نائباً لمدير عام الهيئة العامة للرياضة
- العارضي وكيلاً لـ " التلفزيون "
مريم بندق
وافق مجلس الوزراء علي مشروع مرسوم بتعيين عبير الدعيج وكيلة لديوان الخدمة المدنية ، واعتمد المجلس مشروع مرسوم تعيين عيد الرشيدي وكيلا مساعدا في وزارة الأشغال.
واعتمد المجلس مشروع مرسوم تعيين د. محمد الجسار في مجلس إدارة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدرجة وكيل مساعد.
واعتمد تعيين بشار عبدالله نائباً لمدير عام الهيئة العامة للرياضة.
ووافق على تعيين تركي العارضي وكيلاً لتلفزيون الكويت .