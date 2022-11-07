فاز الإيطالي فرانشيسكو بانيايا متسابق فريق دوكاتي ببطولة العالم للدراجات النارية للمرة الأولى في السباق الختامي للموسم في بلنسية الإسبانية بعد التفوق على الفرنسي فابيو كوارتارارو.

وقبل السباق الختامي كان متسابق ياماها كوارتارارو حامل اللقب يتخلف بفارق 23 نقطة عن بانيايا وكان يحتاج للفوز بالسباق على الأقل حتى يتمكن من تجاوز المنافس الإيطالي لكنه احتل المركز الرابع بينما فاز الإسباني أليكس رينس متسابق سوزوكي بالسباق.

ورغم التعرض لحادث مبكر، احتل بانيايا المركز التاسع، وهو المركز الكافي للحفاظ على القمة ومنح فريقه دوكاتي لقبه الأول منذ كيسي ستونر في 2007 وأنهى هيمنة دامت 15 عاما للمصنعين اليابانيين.

وقال بانيايا "أصعب سباق في حياتي! كانت مهمتي تتعلق بالوجود ضمن أول خمسة مراكز... لكني بدأت الشعور في المعاناة بعد أول ثلاث أو أربع لفات وكان من المستحيل السيطرة على مقدمة دراجتي".

وأضاف "لكن أهم شيء أننا حققنا الفوز.. نحن أبطال العالم. هذا يوم رائع جدا".

ويمثل لقب بانيايا أفضل انتفاضة في تاريخ بطولة العالم للدراجات النارية حيث كان يتأخر بفارق 91 نقطة مع الوصول إلى منتصف الموسم.

وأنهى بانيايا انتظارا دام 50 عاما لكي يفوز متسابق إيطالي بلقب بطولة العالم منذ فعلها الأسطورة جياكومو أجوستيني.

واحتفل بانيايا باللقب بشكل صاخب وبالتلويح بالعلم الإيطالي ومنحه فريق دوكاتي خوذة ذهبية.