السيسي: المبادرة دليل على الجدية تجاه التكيف مع تغير المناخ



أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي انطلاق النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر 2022 في مدينة شرم الشيخ بمصر ضمن فعاليات مؤتمر المناخ كوب 27.



وقال في كلمته الافتتاحية خلال رئاسته النسخة الثانية من القمة، إن المملكة تستهدف إيجاد حلول من أجل توفير أنظمة طاقة أكثر استدامة. وأضاف، على هامش مؤتمر COP 27، أننا نسعى إلى أن تمثل الطاقة المتجددة 50% من استهلاكنا في 2030.



وأوضح أن المملكة تستهدف الوصول للحياد الصفري في 2050. وتابع: «نأمل أن تحقق القمة مستخرجات تؤسس لمستقبل مشرق».



بدوره، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس المشارك للقمة، إن الدولة المصرية استطاعت القيام بخطوات واسعة في إطار التحول نحو الطاقة المتجددة سواء الطاقة الشمسية أو الرياح أو الهيدروجين، مشددا على أن الدولة تدشن مشروعات طموحة في مجال النقل النظيف، واستطاعت تحقيق خطوات ملموسة في الإدارة المستدامة للموارد المائية المحدثة وفق اتفاق باريس، للتكيف في قطاعات الزراعة وحماية المناطق الساحلية والتنمية الحضارية المستدامة. واعتبر ان المبادرة دليل على الجدية تجاه التكيف مع تغير المناخ.



وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في انطلاق المبادرة: «مثلما هو الأمر في مصر تقوم سائر الدول العربية ببذل جهود مشابهة في هذا الإطار.. ولعل استضافة المنطقة مؤتمر المناخ الراهن في مصر والعام المقبل في الإمارات خير دليل على دور بلادنا في صعيد عمل المناخ العالمي والالتزام بالتعهدات».



وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس»، ان النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر انطلقت برئاسة مشتركة بين ولي العهد السعودي، والرئيس المصري، في مدينة شرم الشيخ بمصر.



وكان ولي العهد قد استضاف النسخة الأولى من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بالرياض في شهر أكتوبر 2021م. وأتاحت القمة إجراء أول حوار إقليمي من نوعه بشأن المناخ، حيث اتفق القادة المشاركون من أكثر من 20 دولة على ضرورة التعاون وتوحيد الجهود لمواجهة تغير المناخ.



وتقدم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر خارطة طريق طموحة وواضحة للعمل المناخي الإقليمي، مما يضمن تنسيق الجهود واتباع نهج موحد لمواجهة تبعات تغير المناخ على دول المنطقة. وتمكن المبادرة إيجاد فرص اقتصادية ضخمة في المنطقة، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة ودفع عجلة التنويع الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في عموم المنطقة، مما يعود بالنفع على الأجيال المقبلة ويفتح الآفاق أمام المستقبل الأخضر.



وتسعى الدول المشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر 2022 إلى تحقيق المستهدفات الإقليمية التي دعت إليها المملكة في القمة الافتتاحية للمبادرة، والمتمثلة في تقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من (10%) من الإسهامات العالمية، وزراعة (50) مليار شجرة في المنطقة وفق برنامج يعد أكبر البرامج لزراعة الأشجار في العالم.