نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام وبالتعاون مع إدارة التطوير الإداري وتنمية الموارد البشرية بجامعة الكويت ورشة عمل بعنوان «تطوير المهارات الإعلامية في مجال العرض والتقديم»، حاضر بها الدكتور بسام الجزاف، وذلك يوم الأحد 6/11/2022 في قاعة 119 بالحرم الجامعي- الخالدية.



وهدفت الورشة إلى التعريف بأساسيات العرض والتقديم ومكامن القوة والضعف في تقديم العروض التقديمية، بالإضافة لأساليب الإقناع واستخدام لغة الجسد بما يخدم مقدم العرض في مخاطبة الجمهور وإقناعه.



وبهذه المناسبة أعرب الدكتور بسام الجزاف عن سعادته بتقديم هذه الورشة المهمة في رحاب جامعة الكويت، مؤكدا على أهمية محاورها للعاملين في الجامعة بشكل خاص وبجميع المنظومات التي تتطلب تقديم عروض تقديمية، وأضاف د.الجزاف أن هذه المهارات تتطلب تدريبات وثروة معرفية، وترتكز على القدرة على التدريب المتواصل والتركيز لتتحقق نتائجها، آملا أن تكون هذه الورشة بداية تعاون مع جامعة الكويت وتقديم ورش أخرى في المستقبل بالأخص مع الإدارات المعنية بالمجال الإعلامي المرتبطة أعمالها بوسائل الإعلام والعلاقات العامة والصحافة والتواصل المباشر مع الجمهور ليكونوا دائما على أهبة الاستعداد والمهنية الكافية لتقديم العروض.



وتضمنت المحاضرة مهارات الصعود على خشبة المسرح وعوامل النجاح كوضوح اللفظ لإيصال المعلومات، ونبرة الصوت لإيصال الحالة الشعورية، وتلوين الصوت وطريقة الإلقاء وتنوعه، علاوة على طلاقة الحديث، والتوقف والسكوت لجذب انتباه الجمهور، والتواصل البصري وهيئات الوقوف ولغة الجسد وعكس تعابير الوجه واليدين وتنوعها ومعانيها لتعزيز الثقة بالنفس، إضافة إلى ضبط سرعة الحديث، وإدارة الوقت، والتحرك الميداني باعتدال لجذب انتباه الحضور، والتعامل مع الأسئلة لمعرفة كيفية الإجابة على الاستفسارات وكيفية إيصالها للجمهور، بالإضافة لشرح أهمية الثروة المعرفية وتنوع الثروة اللغوية في إثراء العرض التقدمي للجمهور.



واشتملت الورشة على تدريبات عملية طبق بها المشاركون المهارات المستفادة التي تصقل إمكانياتهم وتمكنهم من التميز أثناء أداء عملهم.



الجدير بالذكر أن الدكتور بسام الجزاف مدرب دولي معتمد في مهارات القيادة، والتحليل المنطقي، والتفكير الاستراتيجي، وصنع القرار وإيجاد الحلول. حاصل على درجة الدكتوراه في النقد التلفزيوني، ودرجة الماجستير في الإعلام والعلاقات العامة، بدأ مسيرته المهنية في عام 1991، وعمل بالعديد من المؤسسات الإعلامية بالكويت.



وفي ختام الورشة كرم أمين عام الجامعة بالإنابة أد.محمد زينل، والأمين العام المساعد للشؤون الإدارية علي الأستاذ، ومحاضر الورشة د.بسام الجزاف.