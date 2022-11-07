التقى ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك على هامش مؤتمر النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المقامة في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة.



وقد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية متمنيا سموه له دوام الصحة وموفور العافية وللبلد الشقيق تحت راية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل السعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة مزيدا من التقدم والازدهار.



حضر اللقاء معالي وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وكبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.