يلتقي مان يونايتد وبرشلونة وجها لوجه في الملحق المؤهل إلى الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي لكرة القدم «يوروبا ليغ»، وفق ما أسفرت القرعة في نيون السويسرية.



وجمعت القرعة الفرق التي احتلت المركز الثالث في مجموعاتها في دوري أبطال أوروبا مع تلك احتلت المركز الثاني في مجموعاتها في يوروبا ليغ.



وودع الفريق الكاتالوني دور المجموعات للمسابقة القارية الأم للموسم الثاني تواليا، بعد أن حل ثالثا خلف بايرن ميونيخ وإنتر من دون أن يحقق الفوز على أي منهما.



أما مان يونايتد، فدفع ثمن حلوله وصيفا لريال سوسييداد الإسباني بعد أن تعادلا بالنقاط (15)، لكنه حل خلفه بفارق الأهداف.

وفي أبرز المواجهات الأخرى، يلتقي يوفنتوس مع نانت الفرنسي، وروما مع سالزبورغ النمسوي.



تلتقي الفرق التي ستتأهل الى الدور ثمن النهائي مع أصحاب المراكز الأولى في مجموعاتها في يوروبا ليغ.



يقام الملحق المؤهل في 16 و23 فبراير المقبل.



وفيما يلي نتيجة القرعة:



٭ برشلونة - مان يونايتد



٭ يوفنتوس - نانت



٭ سبورتينغ - ميدتيلاند



٭ شاختار دانييتسك - رين



٭ أياكس أمستردام - أونيون برلين



٭ باير ليفركوزن - موناكو



٭ إشبيلية - أيندهوفن



٭ سالزبورغ - روما



دوري المؤتمر



بعد أن ودعا بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، سيواجه فريقا سبورتينغ براغا البرتغالي ولاتسيو الإيطالي، فريقي فيورنتينا الإيطالي وكلوج الروماني على الترتيب في ملحق دوري المؤتمر الأوروبي.

وفاز روما بالنسخة الأولى من البطولة التي أقيمت في موسم 2021/2022، ولكن حامل اللقب يجرب حظه في بطولة الدوري الأوروبي.



وفي بقية المباريات يلعب فريق كاراباج الأذربيجاني مع جنت البلجيكي وطرابزون سبور التركي مع بازل السويسري، وبودو/جليمت النرويجي مع ليخ بوزنان الپولندي، وأيك لارنكا القبرصي مع دنيبرو الأوكراني، وشريف من مولودفا مع بارتيزان الصربي ولودوغوريتس البلغاري مع أندرلخت البلجيكي.



وتقام مباريات الذهاب يوم 16 فبراير المقبل، فيما تقام مباريات الإياب يوم 23 من ذات الشهر.



وفي مباريات الملحق، تلعب الفرق الـ 8، التي احتلت المركز الثاني في مجموعات دوري المؤتمر، مع الفرق التي احتلت المركز الثالث في دور المجموعات بالدوري الأوروبي.



وتتأهل الفرق الفائزة من تلك المباريات إلى دور الـ 16، حيث ستنضم للفرق الـ 8 التي تصدرت مجموعات دوري المؤتمر.