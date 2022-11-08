أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2022-2023 في نيون، عن مواجهتين من العيار الثقيل، بين باريس سان جرمان وبايرن ميونيخ من جهة، وليفربول وريال مدريد حامل اللقب في إعادة لنهائي الموسم الماضي.



وكان سان جرمان، الساعي الى إحراز باكورة ألقابه في المسابقة القارية الأهم لكي يصبح ثاني فريق فرنسي بعد مرسيليا عام 1993 ينال هذا الشرف، قد حل ثانيا في مجموعته في الرمق الأخير بسبب هدف بنفيكا البرتغالي الذي سجله في الوقت بدل الضائع.



وعلق مدرب بايرن ميونيخ يوليان ناغلسمان على مواجهة سان جرمان بقوله «لقد أوقعتنا القرعة في مواجهة فريق معقد.

واجهنا منافسين أقوياء في دور المجموعات وتصدرنا المجموعة، لكن القرعة لم تكافئنا نظرا لسجلنا المثالي في دور المجموعات، لكني واثق ان سان جرمان الذي يملك لاعبين من الطراز العالمي لم يبتهج أيضا لوقوعه معنا».



كذلك، التقى ريال مدريد، حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب المسابقة القارية الأم (14)، مرات عدة في السنوات الاخيرة مع ليفربول وكانت الغلبة دائما له: نهائي 2018 بنتيجة 3-1 الذي شهد إصابة المصري محمد صلاح بخلع في كتفه، ثم في ربع نهائي موسم 2020-2021 وفاز ريال مدريد 3-1 ذهابا على ارضه وتعادل سلبا على ملعب «أنفيلد»، ثم حسم نهائي الموسم الماضي بهدف نظيف لجناحه البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وعلق مدير العلاقات العامة في ريال مدريد النجم السابق اميليو بوتراغينو على المواجهة بين العملاقين الأوروبيين بقوله «انهما ناديان يملكان تاريخا كبيرا وستكون المواجهة ملتهبة ومثيرة لأنصار الفريقين».



بدوره، يبحث مان سيتي عن باكورة ألقابه في هذه المسابقة، علما انه بلغ نهائي عام 2021 وخسر امام جاره تشلسي 0-1، وقد أوقعته القرعة مع لايبزيغ الالماني.



وسيواجه نابولي، الذي يحقق انطلاقة رائعة محليا وقاريا، اينتراخت فرانكفورت الالماني بطل الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) الموسم الماضي.



ويلتقي ميلان، العائد إلى دوري الأبطال بعد غياب دام طويلا، مع توتنهام، وبوروسيا دورتموند بطل عام 1997 مع تشلسي.

وفي المباراة الأخيرة يلتقي بنفيكا البرتغالي مع كلوب بروج البلجيكي.



يقام ثمن النهائي أيام 14 و15 و21 و22 فبراير المقبل، والإياب في 7 و8 و14 و15 مارس المقبل.



نتائج القرعة



٭ لايبزيغ (ألمانيا) ـ مان سيتي (إنجلترا).



٭ كلوب بروج (بلجيكا) ـ بنفيكا (البرتغال).



٭ ليفربول (إنجلترا) ـ ريال مدريد (إسبانيا).



٭ ميلان (إيطاليا) ـ توتنهام (إنجلترا).



٭ أينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) ـ نابولي (إيطاليا).



٭ بوروسيا دورتموند (ألمانيا) ـ تشلسي (إنجلترا).



٭ إنتر (إيطاليا) ـ بورتو (البرتغال).



٭ باريس (فرنسا) ـ بايرن ميونيخ (ألمانيا).